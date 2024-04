Roberto ‘passa pano’ para Eerizânia em erros de gestão nas secretarias da Educação e Integração Social, que ela ainda exerce influência

Postura adotada pelo prefeito em reuniões dos últimos dias criou desconforto entre as secretárias e diretores das pastas, que arcarão sozinhos com os desgastes

Pedro Hara - 30 de abril de 2024

Imagem mostra Roberto Naves em reunião com secretários. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O atraso na entrega de uniformes para os estudantes da rede municipal, a situação precária de campos varzeanos e demais instalações do esporte e a incerteza sobre a realização da Corrida de Rua deste ano devido à demora no processo de licitação (algo que também se avista em relação ao próximo Arraiana) foram algumas das cobranças feitas por Roberto Naves (Republicanos) a secretários e diretores no último sábado (27) e nesta segunda-feira (29).

Engajado nas redes sociais para mostrar à população que nos próximos meses irá resolver os problemas acumulados pela gestão nos últimos anos, o prefeito lida com a desafio de tornar sua indicada à sucessão, Eerizânia Freitas (UB), competitiva.

Para isso, além de repaginar a própria imagem, assumindo o personagem de administrador competente até as convenções partidárias, Roberto tem, no mais tardar, até julho para vender a ideia de que a ex-secretária de Educação e Integração Social e pré-candidata a prefeita também manterá o ritmo de trabalho que o quase ex-prefeito tenta imprimir na reta final do segundo mandato.

A fim de desvincular Eerizânia dos problemas nas pastas que ela comandou, a tática de Roberto foi direcionar os puxões de orelha aos atuais secretários e diretores das áreas sobre as quais a pré-candidata ainda exerce influência (tanto que passaram por ela as indicações das atuais secretárias, com as quais mantém ligação estreita).

Em um dos momentos da reunião de segunda, por exemplo, Eerizânia até tentou justificar algumas falhas do Social, mas teve o direito à fala negado por Roberto. A estratégia de colher o bônus e jogar o ônus no colo de quem responde oficialmente pelas duas secretarias provocou constrangimento entre os servidores, por ser do conhecimento de todos que quem dá as cartas nessas pastas é Eerizânia.

