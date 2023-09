Aberto edital de concurso com 400 vagas e salários de até R$ 3,4 mil em Goiás

A Prefeitura de Alexânia publicou o edital de um concurso público para compor o quadro de professores de educação infantil e fundamental I.

Com salário inicial de R$ 3.481,18, a seleção oferece 80 vagas para início imediato e mais 320 para a formação de cadastro de reserva.

Os candidatos interessados podem se inscrever entre os dias 05 e 31 de outubro por meio do site do Instituto Ibest, banca organizadora do concurso.

Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 120. O prazo de solicitação de isenção se inicia às 09h do dia 11 de setembro e se encerra às 18h do dia 13 do mesmo mês.

Além disso, só serão selecionados aqueles que possuem superior completo, com licenciatura ou bacharelado, em pedagogia e complementação em programa de licenciatura.

Todos os candidatos serão submetidos às provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório, previstas para serem aplicadas no dia 03 de dezembro em Alexânia, Anápolis e Brasília (DF).

A última etapa será a avaliação de títulos e os resultados serão divulgados no dia 31 de janeiro de 2024.

Mais informações estão disponíveis no edital.