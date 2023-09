Homem ateia fogo em ônibus escolar que carregava crianças; imagens mostram destruição

Um homem foi preso em Terezópolis de Goiás, município a 30 km de Goiânia, após atear fogo contra um ônibus escolar, sendo que ainda haviam crianças dentro do veículo.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso se deu por volta de 12h30 desta terça-feira (05), em uma rua do Centro da cidade.

O ônibus era utilizado para fazer serviços de transporte para a Prefeitura do município e nele estavam duas crianças, além do proprietário do veículo.

Após colocar fogo no automóvel, o suspeito fugiu do local, deixando as vítimas para trás. Apesar do susto, populares ajudaram os pequenos a saírem do ônibus e ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e conseguiu conter as chamas. O veículo, contudo, ficou completamente destruído.

Ainda não foi possível identificar as motivações por trás do incidente. No entanto, acredita-se que o suposto autor teria cometido o crime como um ato de vingança.

Isso porque o proprietário do veículo também possui um imóvel em Terezópolis, onde o suspeito morava.

Dessa forma, poucas horas antes do incêndio, o homem fora despejado da residência por não estar cumprindo com o pagamento do aluguel.

A Polícia Militar (PM) conseguiu localizar o suposto autor, que foi conduzido para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde está à disposição da Polícia Civil (PC)