Você acredita no poder do universo e do acaso?

Parece bizarrice falar sobre essas coisas, mas o nosso destino pode estar todo traçado, desde o nosso nascimento até a morte.

Bom e seja obra divina ou dos astros, quando saímos daquilo que já estamos pré-destinados, algo superior a nós tenta nos colocar nos eixos novamente, nos dando recados.

Afinal, é comum optarmos por caminhos diferentes, tropeçar e voltar para o início da alargada.

6 recados que o universo dá para dizer que você não vai dar certo com alguém:

1. Ansiedade e estresse

Se ultimamente você anda fácil de “perder a linha” e com o pavio muito curto, fique atento!

Essa ansiedade e estresse sem nenhum motivo aparente podem significar que há algo fora do lugar na sua vida.

Bom e caso você esteja insatisfeito (a) com o seu relacionamento, é a hora de cair na real e ver que a relação não vai dar em nada.

2. Dificuldade para sair da relação

Pode parecer contraditório, mas o universo nos prega peças. Essa dificuldade inexplicável de sair de um relacionamento ruim pode ser mais um recado de que você não vai mesmo dar certo com essa pessoa.

A procrastinação significa que você está na direção errada do seu destino, e para voltar aos eixos é preciso equilíbrio e autoconfiança. Explore outras possibilidades e veja o que o universo te aguarda.

3. Ficar doente

Infecções, gripes e dores de cabeça constantes podem ser o seu relacionamento doentio se materializando em seu corpo.

O universo está buscando, a todo custo, te mostrar que é preciso dedicar um tempo a você e não a um alguém que não te leva a sério.

4. Perder ou quebrar objetos

Ultimamente você anda desastrado (a)?

Infelizmente, perder ou quebrar objetos também é uma forma dos astros de te mostrar que aquele seu relacionamento não vai dar em nada.

Agora é a hora de você largar a mão do controle e deixar o universo agir. Confie no seu destino!

5. Não querer pensar na relação

Fugir dos problemas é mais um recado (bem curioso) que o universo te dá!

Essa forma de “evitar” o assunto e a situação surge quando sabemos o que devemos fazer, mas não queremos sofrer o impacto daquilo.

Nessas horas, o universo quer que você tenha coragem e encare tudo!

6. Desânimo

Por último, aquele desânimo para viver, tédio e até mesmo uma certa depressão, pode significar também que sua relação não vai bem e que está na hora de mudar o seu caminho.

O universo prega essas peças com você para te testar a sair de sua zona de conforto e apostar em novas coisas.

