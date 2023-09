Articulação de João Campos para beneficiar Mendanha provoca guerra interna no Republicanos

A articulação realizada pelo ex-deputado federal João Campos (Republicanos) para beneficiar Gustavo Mendanha (MDB) na minirreforma eleitoral, que está em tramitação na Câmara, provoca uma guerra interna no Republicanos.

Ouvido pela Rápidas, um político próximo a João Campos disse que o ex-parlamentar tem ido constantemente a Brasília para conversar com o deputado Rubens Pereira (PT-MA), relator do grupo de trabalho que avalia a questão na Câmara dos Deputados.

Mendanha também se movimenta internamente para buscar apoios importantes. Recentemente ele esteve reunido com o ex-presidente Michel Temer e o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), presidente nacional da legenda.

Os esforços empenhados por João Campos incomodam principalmente Rogério Cruz (Republicanos). O prefeito de Goiânia esperava apoio irrestrito do correligionário, o que não ocorreu.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que o ex-deputado está dando um “troco” em Rogério, pois ele não o apoiou na campanha para o Senado em 2022.

Mudança só pode ser agora para valer em 2024

Consultado pela Rápidas, o advogado Lucas Amorim, especialista em direito eleitoral, disse que a percepção é de que há uma movimentação intensa para que a minirreforma seja sancionada em tempo hábil para o próximo pleito.

De acordo com Lucas, toda e qualquer alteração no processo eleitoral deve ser feita com um ano de antecedência antes da realização das eleições.

O advogado diz que o tempo é curto para que a minirreforma seja válida para a próxima eleição, mas aposta na vontade dos parlamentares para que as novas regras já sejam aplicadas em 2024.

O que ainda sustenta João Campos no Republicanos?

Partido da Igreja Universal, o Republicanos é comandado atualmente pelo bispo Marcos Pereira.

Agentes políticos ouvidos pela Rápidas disseram que o que ainda sustenta o ex-deputado na sigla é a amizade que possui com o religioso.

No entanto, por uma questão de reposicionamento eleitoral, João Campos deve em breve estar de mudança do partido.

Roberto tentou esconder a viagem aos Estados Unidos

Prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP) está nos Estados Unidos. Ele está com a esposa, a deputada estadual Vivian Naves (PP) e as filhas.

A viagem foi revelada pelo Portal 6, nesta terça-feira (05). Questionada pela reportagem, a secretaria de Comunicação postou um vídeo nas redes sociais, onde Roberto informava que a viagem já estava planejada há muito tempo.

Após a divulgação, a estratégia utilizada pelo prefeito foi a de humanizar a situação. Em um story postado no Instagram, ele diz que a mãe, de 69 anos, estava realizando a primeira viagem internacional.

Dominguinhos cria mal estar na ausência do prefeito

Com Roberto fora da cidade, pegou mal entre aliados do prefeito a declaração do presidente da Câmara, Domingos Paula (PV), onde ele diz que não foi ao evento da direita em Anápolis pois a discussão não era sobre a destinação de recursos para Anápolis.

A fala ocorreu no momento em que Roberto vende no mundo político a ideia de que é capitão da direita no município, tendo sido inclusive o anfitrião do tal congresso conservador.

Responsabilidade em clínicas clandestinas em Anápolis deve ser dividida

Virou assunto nacional a descoberta de diversas pessoas em clínicas clandestinas de Anápolis.

Comandada pelos pastores Klaus Júnior e Suelen Klaus, os locais foram comparados a ‘campos de concentração’ pelo delegado Manoel Vanderic.

No entanto, outro questionamento que deve ser feito é para os familiares das vítimas. Os internos não recebiam visitas? Eles eram abandonados pelos parentes? Os pastores certamente têm muito a explicar, mas os familiares também devem ser responsabilizados pela omissão.

Nota 10

Para o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio. O profissional foi o único brasileiro convidado para participar do curso de verão oferecido pela UEFA, na Suíça, e que reúne os melhores árbitros do mundo.

Em 2022, Wilton foi um dos selecionados pela FIFA para apitar a Copa do Mundo, no Catar. Ele trabalhou em 04 jogos, sendo um deles a semifinal entre Inglaterra e França, pela semifinal do torneio.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia. Não é incomum ver usuários reclamando nas redes sociais sobre o tráfego da capital, principalmente em horário de pico, alegando que os semáforos não estão sincronizados, provocando diversos transtornos e engarrafamentos.