Dentista que se passou por advogado é condenado por estelionato em Anápolis

Um dentista de Anápolis abriu mão da profissão para se passar como advogado, atendendo clientes que buscaram se aposentar. Como resultado, o homem foi condenado pelos crimes de estelionato e prática ilegal da profissão.

Gilberto de Araújo Campos acumulou 26 denúncias de pessoas que afirmaram terem sido lesadas pela ação do homem, o que levou à investigação e, posteriormente, à condenação.

O dentista atuava por meio do direito previdenciário, fazendo orientações, requerimento de benefício e busca de documentos em órgãos públicos. A OAB, ao receber as denúncias, chegou a questionar se algum funcionário público estaria envolvido no esquema, visto que Gilberto teve acesso a documentos internos do INSS.

O Portal 6 apurou que, em um dos casos, o suposto advogado recebeu 30% da aposentadoria durante três anos como forma de pagamento pelo serviço. A vítima, por sua vez, duvidou do trabalho do Gilberto quando ele teria afirmado que ela não poderia falar que passava dinheiro para o homem, o que a levou a buscar as autoridades. No entanto, ele negou todas as acusações.

A pena aplicada em uma das condenações foi de 02 anos e 05 meses de reclusão. O Portal 6 tentou contato com o Gilberto mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.