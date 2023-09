Estudo aponta as 5 cidades mais seguras para se viver em Goiás

Um estudo realizado pela plataforma MySide, especializada no ramo imobiliário, fez um levantamento das cinco cidades mais seguras para se viver em Goiás.

A classificação foi feita com dados coletados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde.

Além disso, a pesquisa utilizou o número de assassinatos por 100 mil habitantes como principal indicador para fazer o ranking. Vale destacar que cidades abaixo de 100 mil habitantes não foram contabilizadas pelo estudo.

Dessa forma, Trindade, município na região Metropolitana de Goiânia ficou em quinto lugar no levantamento.

A cidade possui mais de 142 mil moradores, segundo o último censo do IBGE, sendo a 9ª mais populosa do estado e um centro religioso, com a presença do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno.

Na sequência, Goiânia foi a quarta no ranking da MySide. Capital de Goiás, o município é um importante polo de moda no Centro-Oeste, se destacando também pela forte movimentação da indústria da música sertaneja.

Em seguida, Anápolis dá início ao “pódio” do levantamento. Com cerca de 400 mil habitantes, a cidade também ocupa a terceira posição de maiores populações no estado, sendo reconhecida nacionalmente pelas indústrias farmacêuticas.

Chegando ao segundo lugar, o município de Rio Verde foi considerado um dos mais seguros pelo MySide. A localidade é uma das referências agrícolas do Sudoeste Goiano e está em quarto lugar no ranking populacional de Goiás.

Por fim, na primeira colocação, está a cidade de Itumbiara. Localizada na divisa com Minas Gerais, ela é conhecida por ser um importante ponto de escoamento da produção agrícola de Goiás, por sua posição geográfica.