Empresa do ramo logístico anuncia investimento de R$150 milhões e abertura de unidade em Goiás

Negociações para a instalação tiveram início há cerca de dois meses, com um encontro entre representantes da empresa e o prefeito Humberto Machado (MDB)

Samuel Leão - 14 de dezembro de 2024

Equipes reunidas. (Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Jataí)

A instalação de uma nova unidade da empresa Minas Trading Company Ltda., em Jataí, foi confirmada após uma visita oficial da diretoria, liderada pelo presidente Marcelo Marra, à cidade. O projeto, que envolve um investimento de R$ 150 milhões, promete transformar o cenário logístico e econômico da região.

A companhia, especializada em logística integrada, atua na importação e exportação de grãos, carvão, fertilizantes, gesso agrícola e produtos derivados do petróleo, oferecendo operações completas de transporte até o Porto do Açu, no Rio de Janeiro.

O empreendimento tem como objetivo ampliar a competitividade em Goiás, facilitando o escoamento de produções com maior eficiência e menores custos. A chegada da unidade à cidade também promete alavancar o desenvolvimento regional e atrair novos investimentos.

Durante as tratativas, o gestor municipal disponibilizou uma área avaliada em R$ 8 milhões como contrapartida para viabilizar o projeto. Essa colaboração foi essencial para consolidar a escolha de Jataí como sede do empreendimento.

A chegada da Minas Trading Company a Jataí representa um importante impulso para a economia local. Além de gerar centenas de empregos diretos e indiretos, o projeto deve impulsionar o mercado regional e fortalecer o posicionamento estratégico da cidade no cenário de comércio exterior.