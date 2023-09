Ganhador dos R$ 12 milhões na loteria já sabe o que vai fazer com a esposa e filhos

Um morador de Cohuna, cidade que fica na fronteira entre Nova Gales do Sul e Victoria, na Austrália , resolveu comemorar o Dia dos Pais e acabou tendo uma surpresa positiva e milionária.

Ele havia recebido da esposa, como presente pela data comemorativa, uma passagem para comemorar a ocasião com a família e também um bilhete de loteria para tentar a sorte de levar o prêmio da TattsLotto.

O que ele não esperava acabou acontecendo. O marido da mulher descobriu que havia faturado US$ 2,5 milhões (cerca de mais de R$ 12 milhões, em conversão na cotação de hoje).

“Eu digitalizei o bilhete no aplicativo The Lott e descobri que ganhamos um grande prêmio, US$ 2,5 milhões para ser exato. Eu simplesmente comecei a chorar”, disse a esposa em publicação no El Comércio.

Depois que a ficha caiu sobre a bolada milionária na conta em banco, o casal revelou que pretende dividir todo o prêmio entre a família.

O marido pontua que se encontra em total sentimento de gratidão eterna à esposa e que já sabe o que vai fazer com a família daqui para frente que é cuidar bem dela e dos filhos tão amados até o resto de sua vida.

Além do casal, mais oito pessoas ficaram milionárias junto deles. Três em Victoria, três em Nova Gales do Sul, uma em Queensland e outro na Austrália Ocidental.