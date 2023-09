Três pessoas morrem e criança é levada ao hospital após grave acidente com carreta e carro

Um acidente de trânsito entre uma carreta e um veículo de passeio deixou três pessoas mortas na BR-020, em Formosa. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (05).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta – que transportava uma carga de algodão – era conduzida por um homem, de 34 anos, e seguia em direção ao município.

Já o outro automóvel tinha como motorista uma mulher, de 47 anos, e trafegava no sentido contrário, em direção à Bahia (BA). O carro também era ocupado por mais três pessoas.

Em um dado momento, e por motivo ainda desconhecido, os veículos acabaram colidindo frontalmente. Assim, os bombeiros, uma equipe da Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e compareceram no local.

A condutora do veículo de passeio foi ejetada para fora do automóvel e teve o óbito confirmado. Uma idosa de 64 anos e uma outra mulher, que estava no mesmo automóvel, ficaram presas às ferragens e não resistiram.

A única sobrevivente do veículo foi uma criança, de aproximadamente 09 anos, do sexo masculino. Ele foi encontrado sem lesões graves e encaminhado pelo SAMU até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formosa.

Já o motorista da carreta não teve nenhum ferimento grave e foi atendido no local.

A Polícia Técnico-Científica também esteve no endereço para a realização de perícia e os corpos das vítimas foram entregues ao Instituto Médico Legal (IML).

Devido a colisão, a pista precisou ser higienizada em decorrência de um derramamento de óleo no local.