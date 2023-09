Ventania derruba poste de energia e deixa moradores de Goiânia ‘ilhados’ em casa

A ventania forte da tarde desta quarta-feira (06) resultou em uma árvore caída, um poste padrão quebrado e moradores assustados no Jardim Planalto, em Goiânia. O caso aconteceu na Rua São Bartolomeu.

O Portal 6 conversou com um morador da região, Wemerson Souza, que afirmou que ficou preso dentro de casa, uma vez que os fios de alta tensão invadiram o lote e impediram a saída. “Eu estava dentro da minha residência quando ouvi um estalo bem forte. Fui para a sacada e me deparei com a árvore caída sobre o meu muro”.

Com a queda, a árvore puxou fios elétricos e fez com que o post padrão também caísse. No entanto, não houve vítimas ou carros prensados.

“Infelizmente, ficamos presos dentro de casa porque os fios de alta tensão caíram dentro do lote”, relatou. Acionados pela vizinhança, a equipe da Equatorial compareceu no local dentro de uma hora após o ocorrido e informaram que os fios estavam desligados.

Outro morador, Sebastião Menezes, estava pilotando uma moto na rua e chegou a estacionar embaixo da árvore momentos antes dela cair. Ao dobrar a esquina, ouviu o estrondo.

“Fiquei em choque. A sorte é que ninguém se machucou, mas poderia. Eu poderia ter machucado”. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) realiza a retirada da parte caída, mas manterá o tronco que permanece. Não há previsão de quando a energia será restabelecida.