Final de semana em Goiás será agitado por muita música e boas risadas

Se você ainda estava sem saber o que fazer neste ‘sextou’ e ainda por cima, pós feriado, saiba que são diversas as atrações que prometem agitar Goiás neste final de semana e, claro, o Agenda Portal 6 já separou as melhores para quem busca diversão.

Como o que não faltam são atrações, os goianos vão poder escolher, por exemplo, dar boas gargalhadas ou curtir um som de qualidade.

Se você teve uma semana longa e cansativa, e pensa que o melhor para o descanso seria um programa mais leve, a dica é sorrir.

Por isso, se programe e aproveite o sábado (09) com Glaucon César e Thiago Tubão, no Goiânia Comedy Club. Uma coisa é certa, nesse encontro o que não faltará é alegria. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla.

Mudando para música, na mesma data, Itumbiara vai parar com o Pagodeira 360, evento que vai reunir o Grupo 1001, Léo Moreira e o DJ Lucas Vidal. Os interessados podem adquirir as entradas através da plataforma BaladApp.

Agora quem prefere viver bons momentos em Anápolis, uma boa opção é cair na gandaia e curtir a sexta-feira (08) no Zen Bar, com a Festa Hippie. Contando com participação da banda Radiobones, o que não vai faltar é música boa e gente animada.

