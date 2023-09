Identificado motociclista vítima de acidente fatal na BR-414

Um homem, identificado como Welington Pereira de Pontes, de 48 anos, foi encontrado morto na BR-414 após sofrer um acidente de moto na noite desta quarta-feira (06). Ele estava na região de Cocalzinho de Goiás, por volta do km 358.

O Portal 6 apurou que ele foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que perceberam a Honda CG e a vítima na pista.

Na sequência, a Polícia Científica foi acionada e compareceu ao local para realizar a perícia e identificar quais teriam sido as causas e condições da fatalidade.

Em dado momento, a via chegou a ficar interditada para que ocorressem as investigações. A Ecovias Araguaia também esteve presente no local para acompanhar a ocorrência e, em seguida, liberar a pista.

Entretanto, as causas do acidente seguem desconhecidas. A ocorrência foi registrada como homicído culposo na direção de um veículo.