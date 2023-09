Leandro Ribeiro diz a Daniel Vilela que topa ser vice do candidato do MDB em Anápolis

Em interpelação recente a Daniel Vilela (MDB), o vereador licenciado, Leandro Ribeiro (PP), disse ao vice-governador que o nome dele está à disposição para ser vice do MDB na disputa pela Prefeitura de Anápolis em 2024.

Na primeira Paraná Pesquisas/Portal 6, Leandro variou entre 9,2% e 12,5%, mostrando que possui capital político para somar e fortalecer outra candidatura.

O aceno é um claro recado ao prefeito Roberto Naves (PP), que menosprezou o correligionário ao não poupar esforços para conquistar Major Vitor Hugo (PL).

No entanto, o ex-deputado não parece empolgado com a possibilidade de disputar a Prefeitura de Anápolis.

No momento, Vitor Hugo busca fortalecer o Harpia – instituto que criou com o objetivo de ampliar a atuação da direita em âmbito nacional.

Para concretizar o objetivo de ser vice na chapa do MDB, Leandro teria que se desfiliar do PP.

Presidente estadual do partido, Alexandre Baldy reiterou em diversas ocasiões que a sigla terá um candidato próprio em 2024.

O cansaço de vereadores com Delcimar Fortunato e Suender

Vereadores de Anápolis estão cansados das situações criadas na Câmara por Delcimar Fortunato (Avante) e Policial Federal Suender (PRTB).

Nesta semana, os parlamentares usaram as sessões na Casa para acusar a Prefeitura de Anápolis de manter relações com a Amparo Centro Terapêutico, primeira clínica clandestina a ser desmantelada pela Polícia Civil (PC).

Sem apresentar provas, as ilações feitas pelos vereadores contra a Secretaria de Integração, deixaram alguns colegas sem paciência.

“Era melhor ter ficado calado do que ter ido para o Plenário sem os documentos que eles alegavam ter”, disse um vereador à Rápidas.

Comissão da Saúde vai visitar clínicas terapêuticas

Presidente da Comissão de Saúde, Saneamento e da Mulher de Anápolis, a vereadora Andreia Rezende (SD), anunciou que iniciará uma fiscalização nas comunidades terapêuticas que atuam no município.

De acordo com a parlamentar, o objetivo das inspeções é conhecer a realidade dos locais e denunciar irregularidades que forem constatadas.

PRTB quer mandato da deputada Dra. Zeli

Eleita deputada estadual em 2022, Dra. Zeli (UB), está na mira da Justiça Eleitoral por infidelidade partidária.

O PRTB, partido pelo qual ela se elegeu, entrou com processo no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). A sigla pede a perda do mandato da parlamentar.

Sargento Novandir vira bola da vez

Próximo de sair do Avante após discutir publicamente com o vereador Thialu Guiotti, que é presidente do partido, Sargento Novandir está sendo cobiçado por diversos partidos.

Apesar das polêmicas que acumula na Câmara de Goiânia, o vereador é visto como um puxador de votos.

A prova da relevância de Novandir são os mais de 7 mil conquistados em 2020, que o colocaram na segunda posição entre os mais votados.

Em 2022, Novandir concorreu a deputado estadual, tendo conquistado pouco mais de 18 mil votos.

Adib Elias em franca reconciliação com o MDB

Prefeito de Catalão, Adib Elias é mais um nome que deve fortalecer a base governista nos próximos dias.

As negociações avançaram nesta quarta-feira (06), durante evento realizado em Catalão, e que contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela (MDB), presidente estadual do partido.

Pré-candidato a reeleição em 2024, Adib Elias fará parte do projeto do MDB de conquistar ao menos 50 prefeituras no próximo pleito.

Nota 10

Para a ilustradora Lídia Marina Hurovich Neiva, dos Correios. Ela foi a responsável por desenhar o selo comemorativo dos Correios que faz referência ao Mercado Central de Goiânia.

A estatal lançou cinco selos especiais com a temática “Mercados Centrais do Brasil”, com um representante de cada região do país.

O escolhido para representar a região Centro-Oeste foi o Mercado Central da capital.

Nota Zero



Para as secretarias de Goiânia e Aparecida responsáveis pela revitalização da Avenida Rio Verde, que divide os dois municípios.

As máquinas foram utilizadas apenas para derrubar as árvores e as obras caminham a passos lentos.