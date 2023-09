Saiba como receber tratamento psiquiátrico contra depressão e outras doenças gratuitamente em Goiás

Considerado o mal do século 21 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), não há dúvidas de que a depressão, assim como a ansiedade, vem afetando cada vez mais pessoas. Diante disso, há uma variedade de locais em que é possível receber tratamento psiquiátrico de forma gratuita no estado de Goiás.

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são destinados ao atendimento de pessoas com transtornos psiquiátricos e usuários com necessidades decorrentes do uso de álcool e demais drogas.

Assim, para receber ajuda, basta procurar atendimento em qualquer Unidade de Saúde e realizar uma consulta. Ao ser constatado, por avaliação médica, a necessidade de acompanhamento, a vaga é solicitada.

São 81 unidades de CAPS em diferentes municípios goianos, segundo dados disponíveis do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Em Goiânia, são sete centros, incluindo aqueles focados em atender crianças e adolescentes.

Por exemplo, o município disponibiliza o CAPS I Cativar, no Setor Central, assim como o CAPS Liberdade, no Jardim Liberdade.

Anápolis, por sua vez, possui cinco unidades cadastrados no sistema, como o CAPS II Adulto, no Centro, onde também se localiza o CAPS Infantil.

Em Aparecida de Goiânia, são quatro centros, como o CAPS III Bem Me Quer, no Residencial Anhembi, e o CAPS Ad II Criarte Vida, no Veiga Jardim II.

Demais unidades em cidades como Jataí, Formosa e Luziânia podem ser conferidas por meio do site do CNES.

Assunto em voga

Em 2019, quase um bilhão de pessoas viviam com um transtorno mental, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Ao extremo do que pode acontecer sem o devido tratamento, o suicídio se posicionou como responsável por uma em cada 100 mortes.

Com a pandemia de Covid-19, o cenário só piorou, devido ao isolamento social, medo de se infectar, luto e preocupações financeiras. Somente no primeiro ano, a OMS identificou que os casos de depressão e ansiedade aumentaram em 25%.