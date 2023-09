Final de semana em Goiás deve ter temperaturas altas e umidade a nível de deserto

Para os goianos que aguardavam uma chuvinha para refrescar e abaixar as temperaturas no final de semana, uma notícia frustrante.

É que, de acordo com o boletim informativo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO), não existe chance de precipitações nos próximos dias.

Aliado a isso, as temperaturas devem despontar para próximo da casa dos 40 °C, especialmente na região Norte e Oeste do estado.

O destaque fica para Porangatu, que poderá enfrentar máximas de 37°C durante o sábado (09) e domingo (10).

Os termômetros de Goianésia, Ceres, Rubiataba, Iporá e Flores de Goiás poderão registrar até 34 °C.

As máximas em Goiânia e Anápolis deverão ser de 33 °C e 29 °C, respectivamente. Porém, o destaque fica para as baixíssimas taxas de umidade relativa do ar.

Segundo o CIMEHGO, os índices devem se manter na casa dos 20% – valor encontrado tipicamente em regiões de deserto, como o próprio Saara.

Tanto é que a taxa já configura um estado de alerta dentro dos padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Uma das grandes preocupações nesse cenário é o risco elevado de incêndios que, ainda de acordo com o boletim do CIMEHGO, podem acontecer em todas as regiões de Goiás.