Gustavo Mendanha revela que está curado do câncer: “agora é só tomar os cuidados necessários”

Em postagem realizada nas redes sociais, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), revelou estar 100% curado do câncer de pele que estava tratando.

O resultado do exame foi compartilhado por Mendanha e aponta que não há mais a presença de tumores nas regiões onde foram detectados.

“Agora é só tomar os cuidados necessários, principal com uso de protetor, pra zerar a chance de retorno do carcinoma”, disse o político na legenda do vídeo.

No sábado (02), o ex-prefeito de Aparecida anunciou que estava realizando o tratamento contra o “Carcinoma Basocelular”, tipo mais comum do câncer de pele e

que o acometeu.