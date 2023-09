Paraíso em Goiás tem semelhança incrível com Pantanal e opções inesquecíveis de lazer

Localizado a cerca de 242 km de Goiânia, há um cantinho do paraíso com direito a piscina natural, passeios a cavalo e cafezinho da roça, ideal para ter um contato transformador com a natureza.

O Hotel fazenda Recanto Pedra Grande se encontra no Vale do Paranã, que garante um pôr do sol exuberante.

Além da hospedagem, visitantes podem curtir uma piscina natural, córregos, andar a cavalo ou canoa, realizar trilhas, pesca e ainda observar aves nativas do Cerrado.

Os próprios donos do hotel fazenda recebem os hóspedes, com bolo de milho e pão de queijo. No entanto, o que chama atenção no passeio é o lago que lembra as paisagens do Pantanal.

Com direito a pensão completa, o valor da diária para o casal custa cerca de R$ 520. Vale destacar que o local é uma boa opção para toda a família.