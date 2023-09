Roberto Naves está em Orlando, uma cidade que tem tudo que ele gosta e não consegue fazer em Anápolis

Prefeitão, não sei se era sua intenção deixar pública sua viagem, mas fiquei sabendo que vossa excelência está de férias com a família aí na Flórida-EUA.

Você sabe que já morei aí! Não sei quanto tempo ainda te resta de viagem. Vou ousar te dar algumas sugestões de passeios.

Sei que você gosta de pescar! Inclusive, há pouco tempo saiu pra pescar no Rio Araguaia e, ao mesmo tempo, tentou fazer uma maldadezinha com os servidores públicos, com a possibilidade de aumento na contribuição do ISSA.

Após o barulho, a bonita reação dos servidores e o desconforto entre sua base de vereadores, arregou e não tocou mais no assunto. Se for pescar aí, tem muitos locais públicos chamados PIER. Você vai economizar e se divertir.

Sei que você gosta de jogar. Tem um hotel super top em formato de guitarra. Tem campeonato de pôquer todos os dias. Fica na cidade de Hollywood, trinta minutos do Aeroporto de Miami.

Sei que você gosta de fazenda! Além dos Parques da Disney, a Flórida possui uma importante região agrícola. Vá lá visitar a cidade de Homestead. Fica há uma hora de Miami.

Agora, se tiver mais um tempinho, visite uma igreja que eu sempre vou. Chama Church by the Glades. Fica a uma hora de Miami. Aproveita também e perceba como as ruas estão bem zeladas, os parques limpos e conservados.

Visite as Instituições de saúde. Sugiro Jackson Memorial Hospital, que fica a 10 minutos do Aeroporto em Miami.

Do lado, você pode curtir em família um passeio de graça, visitando o Simpson Park ou o Museu Park. Parques da cidade, que estão mais conservados do que os de Anápolis.

Ah! Tem as escolas. Pode se apresentar aí, que você vai conseguir conhecer uma delas. Passeio baratinho.

Prefeitão! A gente tem que ter boas referências. Isso vale para locais e pessoas. Há 20 anos fui aí pela primeira vez. Pode acreditar! São boas as sugestões.

Boa viagem e bom retorno para Anápolis.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.