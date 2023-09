Você é capaz de encontrar “SUCESSO” e “DINHEIRO” aqui em menos 16 segundos?

Caça-palavras são o tipo de teste visual ideal para você que busca um desafio e gosta de testar suas habilidades cognitivas e oculares.

Esse tipo de atividade consegue estimular várias áreas do cérebro humano, além de trabalhar o seu raciocínio lógico e promover saúde mental, evitando assim doenças do campo da mente.

Pensando nisso, separamos para você um desafio que vai te instigar a pensar muito rápido porque o tempo dele será bem curto.

Você terá que encontrar as palavras “SUCESSO” e “DINHEIRO” aqui em menos 16 segundos. Será se você consegue?

E aí, leitores e leitoras do Portal6, conseguiram encontrar as duas palavras dentro do quadro embaralhado de letras?

Se sim, Parabéns! Você tem uma habilidade ocular e raciocínio bem acima da média de muita gente.

Caso não tenha conseguido encontrar a dupla de palavras, não se sinta triste, vamos te dar uma nova oportunidade. Cronometra mais 16 segundos e tenta novamente.

A seguir o gabarito do resultado do desafio duplo de palavras:

