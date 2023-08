A maneira como você pega na caneta pode revelar quem você é; faça o teste

Acredite ou não, a forma pela qual você segura sua caneta ou lápis pode transmitir informações significativas sobre quem você é.

Está em dúvida quanto a isso? Experimente o exame e constate a realidade diante dos seus olhos.

Desde a infância, todos aprendemos a maneira correta de segurar uma caneta ou lápis. No entanto, é comum que as pessoas entendam a técnica e, depois, a adaptem para melhor se ajustar à sua escrita.

Segundo o teste, é nesse momento que as características pessoais se manifestam. A ideia do desafio é manifestar sua mentalidade consoante à maneira com que você segura a caneta entre os dedos para escrever.

Pegue uma caneta ou um lápis e segure nas mãos como se fosse escrever. Para garantir, busque escrever algo em uma folha.

Logo em seguida, analise a imagem abaixo, compare a sua maneira de segurar o objeto e leia o resultado correspondente ao nome indicado na imagem que diz respeito à sua forma de segurar a caneta.

Tripé dinâmico

As pessoas que seguram a caneta com o polegar, indicador e dedo médio são as que analisam tudo e estão sempre em busca de padrões em sua vida cotidiana.

Além disso, são conhecidas por serem observadoras e prestam muita atenção a todos os detalhes. Você também é aquele tipo de pessoa que não gosta de errar. Quase perfeccionista!

Quadrúpede Lateral

Já aquelas pessoas que seguram a caneta ou lápis com o polegar e o indicador, provavelmente são pessoas mais reservadas com seus sentimentos.

A personalidade de quem se porta dessa forma com o manuseio do objeto é de alguém com bastante dificuldade de lidar com estranhos que chegam à sua vida, novas amizades, nova rotina de emprego.

Quadrúpede dinâmico

Se você segura a caneta apenas com os dedos médio e indicador, é provável que aprecie uma vida social animada, mais agitada.

Você gosta de estar cercado por outras pessoas e tem um espírito aventureiro, gosta de balada, de desafios na rotina da vida. No entanto, é importante mencionar que você pode ser uma pessoa propensa a guardar rancor.

Tripé Lateral

Por outro lado, se você segura o lápis com o polegar sobreposto ou cobrindo os dedos, o que é demonstrado na terceira imagem, isso pode indicar uma personalidade forte e ambiciosa.

Quando você deseja algo, não desiste até alcançar seus objetivos. Contudo, é possível que você tenha uma tendência a reprimir seus sentimentos, o que pode levar a sofrimento em silêncio e até mesmo problemas de saúde.

E aí, qual o tipo de personalidade é o seu?