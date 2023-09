Podem se preparar pois haverão alguns signos que vão dar a volta por cima e terminar o mês de setembro com muita sorte no amor, tendo experiências totalmente diferentes do resto do ano já vivenciado.

Após o dia 15 de setembro, quando a retrogradação de Mercúrio acabar, é bem possível que muitas coisas se alinhem, melhorando a comunicação entre alguns casais que ainda não sabem o quanto sentem um pelo outro.

É tempo de recomeços, de novas oportunidades e, claro, muito amor para alguns nativos de certas casas. Quer saber de quais estamos falando e como lidar com tudo isso? Então confira as previsões que separamos logo abaixo!

3 signos que vão dar a volta por cima e terminar setembro com sorte no amor:

1. Áries

Os arianos solteiros podem ficar atentos, pois uma pessoa muito energética aparecerá nos próximos dias para fazer uma reviravolta na vida deles. Não será nada parecido com o que já vivenciaram.

Essa pessoa tende a deixar marcas eternas na vida dos nativos. Muitos ensinamentos poderão ser adquiridos com essa relação. Vocês vão se amar muito e entender como é estar disposto a fazer absolutamente tudo para não perder o outro.

2. Libra

Os librianos também podem se considerarem sortudos, pois o Sol entrará nesta casa no próximo dia 23 de setembro trazendo uma série de novidades positivas.

A sorte vai estar em alta, assim como o desejo por recomeços melhores. É preciso apenas uma atitude do nativo para que isso dê certo: mais atitude!

Não dá para viver em cima do muro para sempre. Lute por essa pessoa que está prestes a chegar.

3. Capricórnio

Por fim, o capricorniano também poderá receber a chegada de alguém muito interessante, seguro e apaixonante. A reciprocidade e estabilidade de casal será de deixar muitas pessoas com inveja.

Vocês podem ser muito felizes, mas algumas pessoas precisarão sair do caminho, pois podem acabar tentando prejudicar vocês.

