Não é mistério para ninguém: o nosso português tem influência direta com Portugal.

A conexão com o país europeu é tão grande, que um braileiro consegue facilmente se comunicar com portugueses e entender o que está sendo dito.

A questão é que atravessar o Atlântico fez com que algumas adaptações surgissem e é por isso que tem muita palavra que falamos aqui de um jeito, e no outro continente o significado é totalmente diferente.

6 palavras em português que no Brasil tem um significado e em Portugal outro:

1. Cueca

Começando nossa lista, aqui temos cueca.

A palavra existe nos dois países, a diferença está em quem usa o item. Enquanto aqui no Brasil nos referimos a roupa íntima dos homens, em Portugal quem usa cueca são as mulheres.

2. Peão

Se você abrir agora o dicionário vai ver que peão é uma das peças do xadrez e, comumente, refere-se também a trabalhadores do campo.

Saindo totalmente desse contexto, no país lusitano, peão é simplesmente pedestres. Curioso, né?

3. Rapariga

Rapariga é uma homónima até um tanto quanto conhecida, não é verdade?

Enquanto no Brasil, o termo é usado para se referir às mulheres de forma pejorativa, especialmente para as que possuem muitos parceiros amorosos.

Em Portugal rapariga simplesmente é uma forma de se referir às moças e mulheres mais jovens.

4. Geladeira

Por essa você não esperava, mas no país europeu, geladeira não se refere a um eletrodoméstico. Basicamente, lá quando querem fazer alusão ao eletrodoméstico, eles dizem frigorífico.

5. Canalha

Enquanto aqui no Brasil, referimos ao canalha a alguém sem princípios e desonesto. No portugues de Portugal, especialmente ao norte do país, canalha significa um grupo de crianças.

6. Fila

Por fim, temos essa palavra aparentemente inofensiva. Porém, ela pode causar uma situação desconfortável caso você fale em Portugal.

Isso porque, fila no país lusitano quer dizer uma gíria para designiar pessoas homossexuais, refere-se a bicha. Mas se liga, no país não significa ser algo preconceituoso ou maldoso.

