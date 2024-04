Médico de Harvard revela os melhores alimentos para reduzir o colesterol ruim

A grande maioria das pessoas sequer sabem dessa dica e acreditam que, estando medicadas, podem consumir o que desejarem. E não é bem assim!

Gabriella Licia - 20 de abril de 2024

Laranja,limão, tangerina (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O médico Howard LeWine publicou uma lista revelando os melhores alimentos para reduzir o colesterol ruim (LDL) no site de saúde pública da Universidade de Harvard (EUA) e o assunto tem dado o que falar.

No Brasil, 40% da população adulta apresenta a doença e, apesar de ser fundamental fazer o acompanhamento com um profissional especializado e utilizar a medicação receitada, há alguns ingredientes que podem facilitar no processo.

A grande questão é que a maioria das pessoas sequer sabem dessa dica e acreditam que, estando medicadas, podem consumir o que desejarem. E não é bem assim! É preciso seguir uma alimentação equilibrada, com menos alimentos processados e gordurosos.

Para entender melhor quais alimentos são esses, capazes de ajudar a reduzir o colesterol ruim, confira a seguir a listagem realizada pelo profissional estadunidense. Veja só!

Médico de Harvard revela os melhores alimentos para reduzir o colesterol:

1. Peixes

Uma ótima alternativa para substituir as carnes vermelhas, devido ao alto teor de ômega-3, é a carne de peixe. É um ingrediente fundamental nas receitas de quem está lutando para diminuir o colesterol ruim (LDL).

2. Sojas e derivados

Esse alimento é rico em proteínas, fibras e fitoesteróis, que são compostos vegetais capazes de ajudar a reduzir o colesterol. Além disso, a soja é uma fonte de ácidos graxos ômega-3, que também tem efeitos benéficos para o coração.

3. Feijão e outras leguminosas

Em terceiro lugar na lista, temos as leguminosas, incluindo feijão, lentilhas, grão-de-bico e ervilhas, que podem ajudar a diminuir o LDL no sangue. Elas são uma excelente fonte de proteínas vegetais, fibras solúveis e nutrientes essenciais, que são importantes para a saúde cardiovascular.

As fibras solúveis impulsionam a absorção de colesterol no organismo. Além disso, as leguminosas contêm fitoquímicos e antioxidantes que podem ter efeitos protetores para o coração.

4. Aveia

Devido à presença de uma fibra solúvel chamada beta-glucana, que tem demonstrado efeitos positivos para reduzir o colesterol, a aveia também se tornou um ingrediente ótimo.

Ao ingerida, a beta-glucana presente na aveia se dissolve em água no trato digestivo e forma um gel viscoso. Esse gel pode ligar o colesterol e a bile no intestino, ajudando a reduzir a absorção de colesterol pelo organismo e promovendo a diminuição.

5. Fruta cítrica

Laranjas, limões, toranjas e tangerinas, são ricas em vitamina C, fibras solúveis e compostos antioxidantes, que também podem contribuir indiretamente para a redução do LDL (colesterol ruim) no sangue.

A vitamina C, presente em grande quantidade nas frutas cítricas, é um antioxidante que ajuda a proteger as células do corpo contra danos causados ​​pelos radicais livres.

