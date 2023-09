Jovem quase morre no primeiro encontro, após ser baleado pelo ex da companheira

Uma discussão motivada por um esbarrão quase terminou em morte, no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia, na madrugada deste sábado (09).

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu em uma distribuidora localizada na Avenida Progresso. No local, uma jovem, de 21 anos, estava com o companheiro, de 26 anos, no que seria o primeiro encontro deles.

Da mesma forma, o ex-namorado dela, de 19 anos, também se encontrava no estabelecimento, com a atual parceira dele, além de dois outros amigos.

Tudo ocorria com normalidade até o momento em que a jovem foi ao banheiro. Na saída, ela acabou esbarrando com a namorada do ex, o que motivou uma discussão.

O clima foi esquentando, até que as duas mulheres entraram em via de fato. Elas foram separadas e cada uma voltou para a mesa em que estavam.

Contudo, na saída do local, a atual namorada fez ameaças à ex e foi embora. Minutos depois, no entanto, eles voltaram à distribuidora, com o rapaz de 19 anos segurando uma arma de fogo e apontando para a jovem.

Tentando apaziguar a situação, o companheiro interveio. Entretanto, ele acabou sendo baleado na costela pelo suposto autor.

O dono do estabelecimento ajudou a vítima e levou ele para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA), onde fez uma cirurgia e passa bem.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) continuar com as investigações do ocorrido.