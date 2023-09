Motorista de aplicativo recusa corrida após mensagem enviada pela passageira

Um motorista de aplicativo viralizou após publicar um vídeo mostrando as mensagens que teria recebido de uma passageira antes de chegar no local de partida e o caso tem rendido comentários na internet.

A página Ube_rizada foi responsável pela postagem da gravação e, nas cenas, é possível ver o momento em que a pessoa, identificada como Carol Transs, manda a primeira frase para o profissional.

“Oi, tudo bem? Você faz corrida particular?”, começou a cliente. “Dependendo, faço sim”, respondeu o motorista. Depois disso, a passageira perguntou se ele poderia fornecer o contato de WhatsApp para conversarem posteriormente.

O homem disse que poderia passar sim, mas pessoalmente, quando Carol embarcasse. No entanto, a cliente sugeriu que ele passasse por mensagens, já que ela iria se atrasar e precisaria acioná-lo mais tarde.

“Não vou conseguir descer agora. Só se você subir”, disse a mulher. “Subir só para te passar o contato?”, questionou o condutor.

“Não né hehe (sic)”, pontuou Carol. No entanto, o profissional não respondeu mais, apenas recusando a viagem e finalizando o chat.

Nos comentários, alguns usuários se divertiram com o caso e disseram que ‘a meta do mês estava sendo concluída no desespero’. “Certeza que cancelou e subiu para receber o pix”, brincou um homem.

Veja só!