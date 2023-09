A geladeira existe para facilitar nossas vidas e conservar alimentos por muito mais tempo, não é mesmo?

Contrariando essa definição, existem muitos alimentos frescos, em especial, que não devem ser armazenados no eletrodoméstico.

O que acontece é que eles acabam estragando lá dentro e perdendo muitas propriedades.

6 coisas que podem estragar se forem colocadas na geladeira:

1. Frutas com caroço

Começando nossas exposições saiba: frutas com caroço é melhor deixá-las fora do refrigerador.

Sendo assim, pêssegos, damascos, abacates, ameixas e assim por diante opte por deixá-las na fruteira para amadurecerem. Quando estiverem bem macios e maduros, podem ser refrigerados.

2. Pimenta

Acredite se quiser, mas as pimentas devem ficar de fora da sua geladeira e não importa como ela esteja.

Frescas ou em conserva, as baixas temperaturas acabam estragando e tirando as prosperidades do vegetal.

3. Manjericão

Por se tratar de uma folha, muita gente acredita que o melhor jeito de armazenar é refrigerado, mas isso não passa de um erro.

O manjericão deve ser lavado, seco, seus caules cortados em diagonais e mantido em um copo com água coberto com um saquinho.

Simplesmente colocá-lo na geladeira vai murchar as folhinhas rapidamente.

4. Bananas

Assim como as frutas com caroço, as baixas temperaturas também anulam as enzimas que fazem a banana amadurecer, fazendo com que sua polpa fique pastosa e sua casca escureça com mais facilidade.

A dica é, deixe as frutas em local fresco e com pouca luz. Outra alternativa é congelá-la.

5. Tomate

Aqui vem mais um alimento que nos engana ao acharmos que em ambientes frios ele vai se conservar mais.

A baixa temperatura além de alterar o sabor do tomate, reduz as suas propriedades benéficas. Além disso, faz o fruto se deteriorar mais rapidamente.

6. Cebola

Para finalizar, aqui temos a cebola, que sempre colocamos na geladeira com a falsa ideia de que ela durará mais.

A verdade é que é muito melhor conservada em ambientes secos e escuros, como na despensa ou em caixas de madeira.

Se guardada na geladeira, basicamente, após algum tempo, a cebola perde a crocância e murcha.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!