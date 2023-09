Quando se está começando um romance ou uma relação, é preciso estar atento aos detalhes, pois nem tudo pode ser o que achamos que seja. Uma maneira de se perceber isso é observar as frases que o outro diz. Isso porque, dependendo do que for, o conteúdo pode indicar que a pessoa apenas finge gostar de você.

Quer saber quais são? Leia até o final e saiba quais são as frases que uma pessoa que finge gostar de você diz sem perceber.

6 frases que uma pessoa que finge gostar de você diz sem perceber

1.”Eu estava tão distraído(a) ontem que nem vi sua mensagem, desculpe!”

Uma das frases que uma pessoa que finge gostar de você diz sem perceber é essa. Normalmente, a pessoa sempre dará uma desculpa para fingir que não viu a sua mensagem. Então, fica a dica!

2. “Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente”

Outro sinal de alertar é esse. Normalmente, pessoas que apenas estão fingindo gostar de você não vão querer com que as coisas evoluam e darão sinais disso. Essa frase é um exemplo disso.

3. “Eu gosto de você, mas temos que ir com calma”

Se alguém já te falou isso, então acenda um sinal de alerta na sua cabeça. Pessoas que finge gostar de você sempre tentarão te manter na delas, mas, na realidade, não tem interesse em manter algo sério contigo.

4. “É incrível como sempre estamos ocupados quando tento marcar algo, mas a gente se vê logo”

Esse conteúdo é, claramente, um dos dizeres que saem da boca de pessoa assim. Isso demonstra que o outro não está tão interessado quanto você realmente pensa que ele está e, por isso, deve-se ter cuidado!

5. “Jurei que tinha te respondido”

Outra frase bastante usada por uma pessoa que finge gostar de você é essa. Pode notar que, constantemente, eles irão falar que esqueceram de te responder ou que, simplesmente, a rotina deles está bastante puxada. Portanto, cuidado!

6. “Minha vida está uma correria, por isso não estou tendo tempo de sair”

Por fim, essa é mais uma das frases que uma pessoa que finge nutrir sentimentos por você pode dizer. Normalmente, ela sempre falará que a vida dela está corrida quando, na realidade, ela não está disposta a tirar um tempo dela para te conhecer melhor.

Se for o caso, sai fora dessa!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!