Estudante desaparecida saiu sem celular e não disse para onde ia; buscas continuam

O desaparecimento da estudante Isadora Nikolly Alves Costa, de 14 anos, segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC) e ainda é uma incógnita para a família da adolescente. Ela foi vista pela última vez na sexta-feira (08), após sair de casa no Parque Santa Cruz, em Goiânia.

De acordo com a mãe da garota , Rosemeire de Sales Alves, a filha saiu sem celular. A suspeita é que ela tenha fugido com o namorado, que já é maior de idade, e que esteja com ele em Maceió (AL), cidade onde o rapaz nasceu.

Segundo ela, anteriormente, o jovem já havia proferido ameaças a família caso os responsáveis não permitissem que o namoro entre os dois acontecesse.

“Ele falou que não iria deixar por isso e, que se a gente continuasse assim [não permitindo o namoro], ele tomaria as providências dele. O tempo todo ele dando a entender que aconteceria alguma coisa”, disse ao G1.

A mãe do rapaz, que preferiu não se identificar, afirmou que não teve contato com o filho nos últimos dias, uma vez que o mesmo mora sozinho.

Conforme o relato de Rosemeire, a adolescente, que é portadora de escoliose grave e utiliza aparelho que auxilia na postura, sumiu na parte da manhã, e usava moletom cinza e azul e um short.

A família pede ajuda da população nas buscas pela adolescente. Quaisquer informações sobre o paradeiro de Isadora pode ser repassada pelo telefone 197.