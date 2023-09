O cantor gospel Regis Danese, 50, apresentou discreta melhora no quadro de saúde, informou neste domingo (10), o Hospital UMC, de Uberlândia (MG).

“O paciente apresentou discreta melhora e segue em processo de reabilitação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, diz o boletim assinado pelos médicos Sânzio Dupim e Maxwel Boga.

O artista foi transferido para Minas Gerais na sexta-feira (7). Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, após sofrer um acidente de carro na BR-153 em Jaraguá.

“Nós queremos agradecer todo o carinho do povo de Goiânia. Fomos muito bem tratados, anjos cuidando de nós. Mas agora estamos sendo transferidos para Uberlândia para continuar o tratamento lá porque em casa é mais fácil para mim que estou com ele, sozinha. Lá eu vou ter a família e todo o apoio. Só temos gratidão no nosso coração, continuem orando”, explicou Kelly Danese, mulher do cantor.

O ACIDENTE



Um vídeo obtido por Splash, do UOL, mostra o estado do carro do cantor gospel Regis Danese após acidente em Goiás.

As imagens mostram o lado do motorista completamente aberto, com a lataria retorcida. É possível ver a parte de trás da caminhonete preservada, mas o restante do veículo está destruído.

Regis estava a caminho de um show em Ceres (GO) quando sofreu o acidente. Por volta das 18h30, um caminhão colidiu de frente com a caminhonete.