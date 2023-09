Cliente processa banco após ver o nome que foi colocado no cartão que ela pediu

Voltou a viralizar nas redes sociais o caso de uma cliente, que foi identificada como ‘Vagabunda’ no cartão de crédito solicitado em um banco digital.

Ela, que preferiu manter a identidade anônima, vive em Campo Grande (MS) e está com um processo em andamento contra o C6 Bank, após não conseguir um posicionamento da instituição.

A mulher teria solicitado o cartão físico em 2022. No entanto, no material retângular e no papel anexado a ele estavam escritos o nome ‘Vagabunda’, como o termo da titular,

Como previsto no Código do Consumidor, clientes lesados ou constrangidos pelas empresas podem recorrer a uma indenização. Agora, a sul-mato-grossense pediu o valor de R$ 50 mil ao C6 Bank.

Já a instituição apenas pontuou que segue averiguando a história, sem novas atualizações sobre o caso.

Toda a situação repercutiu nas redes sociais, levantando hipóteses entre os internautas. “Com certeza ela deixou alguém muito irritado. Será que foi o ex?”, brincou uma usuária.