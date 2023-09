Jovem surpreende contando como se vingou de mulher que tentou comprar iPhone e deu o bolo

Uma jovem decidiu compartilhar na internet qual foi a vingança perfeita arquitetada para descontar a raiva que sentiu de uma pessoa que tentou comprar o iPhone dela, mas deu o bolo no final da história.

De forma anônima, a usuária explicou que estava tentando vender o aparelho telefônico com urgência e, por isso, anunciou o item no Facebook.

Uma outra mulher entrou em contato pedindo para que ambas negociassem o preço, de forma que ficasse mais acessível para a possível compradora. A autora do relato conta que consentiu em entregar o celular pela metade do preço anunciado.

Para completar, a interessada no iPhone disse que não poderia ir até a casa da jovem, mas que poderiam se encontrar em um terminal urbano para facilitar.

Acontece que, na data de entregar o aparelho, a vendedora confessa que esqueceu o objeto em casa. [Disse]: “Oi fulana, eu estou no meu trabalho e acabei de ver que esqueci o celular em casa, podemos reagendar pra amanhã?”.

A outra mulher respondeu que não poderia perder a viagem e que precisava do iPhone urgente. “[Disse]: Então eu vou ir pra casa e volto correndo te encontrar no terminal, talvez eu atrase uns 10 minutos, mas vamos nos falando”.

Acontece que, ao chegar no terminal, atrasada e desesperada, a vendedora não encontrou a interessada no celular. Além disso, percebeu que estava bloqueada no WhatsApp dela e no Facebook também.

A vingança

Para se vingar, a ideia da autora do relato foi simples: encontrar o perfil da mulher nas redes sociais e descobrir mais sobre ela. Ao saber que se tratava de uma manicure, o plano pôde ser arquitetado com maestria.

“Como ela me bloqueou no Face e no WhatsApp, eu não conseguia olhar o perfil dela novamente. Mas lembrava do nome , então entrei no perfil da minha irmã, fui ver o perfil da “brincalhona” e vi que ela era manicure, e atendia a domicílio”, contou na postagem.

“Entrei em contato com o telefone da minha irmã, agendei manicure pra 05 pessoas do outro lado da cidade, às 07h. Ela chegou no endereço, ligou, mandou mensagem e eu bloqueei”, finalizou a história.

Os internautas entraram em consenso sobre a vingança ter sido justa. “Mais do que merecido! Colheu o que plantou!”, disse uma pessoa.