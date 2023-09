Preço de chalé sensação em Anápolis está chamando atenção e não é positivamente

Para aproveitar o final de semana, nada melhor do que dar um tempo da rotina estressante da cidade grande e ir curtir com o parceiro ou amigos em um local mais reservado.

Porém, algo que sempre deve ser levado em consideração é o preço dessa aventura. E é justamente nisso que o chalé Refúgio do Cerrado tem dado o que falar entre os internautas e interessados em se hospedar, e não de forma positiva.

Localizada em Souzânia, distrito de Anápolis, a propriedade em si é, de fato, bastante charmosa. Com uma arquitetura agradável e aconchegante, o ambiente é caracterizado pela “tranquilidade e sossego em meio à natureza do Cerrado”.

A desconfiança de parte da população começa já na página do Instagram do local, que não divulga informações a respeito dos valores em nenhuma parte do feed ou nos destaques dos stories. Até aí, nenhum grande problema, visto que é uma prática comum entre diversas empresas do ramo.

Porém, via WhatsApp, os usuários conseguiram obter essa informação, e os valores são de cair o queixo. Para alugar o espaço para o fim de semana, com check-in às 15h de uma sexta-feira e check-out ao meio-dia do domingo, a conta total fica em R$2.280 para o casal.

O ponto que mais parece ter causado essa indignação foi justamente a localidade, pois o valor é condizente com o de grandes destinos turísticos.

Em um dos comentários da página, um usuário chegou a indagar o valor da diária e ao ser respondido, perguntou com espanto: “É um mês [inteiro] pelo menos?”.

Mesmo assim, a título de comparação e com uma rápida pesquisa no Airbnb, é possível encontrar locais para hospedagem em áreas nobres muito mais em conta.

Com o mesmo investimento, por exemplo, poderiam ser realizadas reservas de quatro dias no Leblon, um dos bairros mais nobres no Rio de Janeiro, ou no Meireles, localidade extremamente valorizada em Fortaleza, ambos com acesso à piscina e a beira-mar.

Gastando praticamente o mesmo, e também por quatro dias, podem ser encontrados locais super aconchegantes em Gramado – um dos pontos mais “quentes” do turismo nacional – apesar do tradicional frio que marca a região Sul do Brasil.