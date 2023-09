“Da série: coisas que só se vê em Goiás”. Foi assim que um usuário do Twitter descreveu uma cena curiosa flagrada no bairro Parque Calixtópolis, região Sudoeste de Anápolis.

Isso porque um idoso estava chamando atenção de todos que passavam pelo local, já que estava acompanhado de um bezerro, bem na porta de um comércio da região.

O animal, que apesar de filhote já chama atenção pelo porte físico, se manteve calmo e tranquilo, enquanto era acariciado pelo senhor.

O flagra foi feito por dois jovens, que se divertiam do outro lado da rua ao observar a cena. A gravação feita por eles foi publicada na rede social no sábado (09).

😅 Vídeo mostra idoso acariciando um 'pet inusitado' na porta de comércio. Dois jovens que passavam pelo local resolveram gravar enquanto se divertiam com a cena. pic.twitter.com/lfND5Nff9Z — Portal 6 (@portal6noticias) September 11, 2023

“O cara tem um bezerro de estimação no meio da cidade [risos]”, disse um deles.

Apesar do tamanho do bicho, a única coisa que o prende é um cabresto discreto, mostrando a confiança do idoso em estar com ele ali.