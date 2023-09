3 signos que vão ser recompensados depois de todo o sofrimento que passaram

Podem acalmar os corações por aí, já que haverão alguns signos que serão recompensados depois de todo o sofrimento que passaram.

Com o final do período de retrogradação de Mercúrio, no próximo dia 15 de setembro, muitas pessoas poderão sentir a vida voltando para os trilhos. E quem tiver de sair dos caminhos baterá a porta bem forte.

Não é tempo de meios-termos. Ou fica para somar ou some para nunca mais voltar. E, quem ficar, será para o bem demais, contribuindo para essa recompensa mencionada.

O universo não falha e as leis kármicas estarão entregando tudo o que dê direito de cada signo que listaremos abaixo. Confira quais são e como devem reagir!

3 signos que vão ser recompensados depois de todo o sofrimento que passou:

1. Gêmeos

Os geminianos acabaram enfrentando muitas provações nos últimos meses. Foram tantos problemas financeiros, amorosos, profissionais e pessoais que quase enlouqueceram de vez.

Acontece que agora está se aproximando o tempo de paz e serenidade. A vida tumultuada poderá ter um intervalo para que os nativos descansem um pouco.

Não tenham medo! Alguém na mesma sintonia que o geminiano poderá chegar para ficar, trazendo um conforto jamais vivenciado.

2. Câncer

Os cancerianos também poderão viver uma fase de muita paz, logo após o fim do Mercúrio Retrógrado.

Preparem-se para viverem muitas mudanças, saídas de pessoas importantes e sentirão um alívio interno por isso.

Essa gente só tem atrapalhado o seu progresso e os nativos ainda não se deram conta. É tempo de amor, de cuidado e de paz.

Não se assustem por ver tudo entrando nos eixos!

3. Virgem

Por fim, os virginianos também poderão ter um período de calmaria impressionante, principalmente pelo fenômeno de retrogradação ter acontecido na casa de virgem.

Foram dias difíceis e esse alívio será delicioso para os nativos. Aproveitem cada momento e não se prendam a nada, nem ninguém.

Está na hora de crescer e manter correntes ao chão é a pior escolha a se fazer por hora. Fuja imediatamente disso!

