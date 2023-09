Trabalhar nos caixas de supermercado não é um serviço simples, quiçá tranquilo. Afinal, além de ter que lidar com o sistema do computador, esses profissionais ainda têm contato direto com os clientes.

Esse citado por último, é uma das partes mais complicadas do trabalho, já que engloba temperamento de consumidor estressado, falta de paciência, problemas com produtos comprados e assim por diante.

Bom, mas esse tipo de profissão não fica limitada a isso, obviamente. Há muitos segredos por trás disso tudo!

6 segredos que os caixas de supermercado não querem que os clientes saibam:

1. Há metas para cumprir

Começando nossa lista de segredinhos, pode parecer estranho, mas alguns supermercados estabelecem metas para os caixas cumprirem.

Dentre essas estratégias, está quem conseguir mais preenchimento de CPF na nota fiscal, valores altos nas compras e assim por diante.

2. Produtos muito caros ficam próximo do caixa

Já reparou que bebidas, cigarros e alguns cosméticos mais caros ou importados ficam sempre ali próximo ao caixa e até mesmo guardados com cadeado?

Pois bem, eles estão ali justamente para ficarem sempre no campo de visão dos caixas, já que são os funcionários que ficam “parados” dentro do supermercado.

E como esses produtos são mais caros, eles precisam de uma supervisão maior para nenhum problema.

3. As linhas mais baratas ficam fora do campo de visão dos clientes

Enquanto os produtos caros ficam ali o tempo todo sendo “vigiados” e bem próximos do cliente, os mais baratos são o contrário.

O que acontece é que a mente humana funciona de forma objetiva e sucinta, sendo assim, os supermercados tendem a colocar os produtos mais caros com mais fácil acesso.

Assim, costumamos já ir direto naquilo e não perder o tempo procurando outra coisa.

4. Os produtos do caixa estão ali estrategicamente

Já reparou como no caixa há sempre balinhas, chocolate e outros itens tentadores para a compra?

Pois bem, se esses itens estivessem em outro lugar no mercado, você não daria a mínima e até evitaria de passar!

Mas como estão ali na hora de pagar a conta, eles deixam no ar aquele sentimento de “me compra, você já está indo embora mesmo” ou “um chiclete agora cairia bem, hein”.

É por isso que ali no caixa sempre vai ter muitas guloseimas tentadoras.

5. As promoções são compensadas

Aqui vem um grande segredo que vai abrir seus olhos agora toda vez que você for ao mercado.

Pasme, mas ele funciona assim: se a cerveja está na promoção, provavelmente a carne do churrasco ficará mais cara. Assim, uma coisa compensa a outra e é claro que o caixa vai ficar por dentro disso.

6. Existem treinamentos para serem simpáticos

Por fim, todo mundo sabe que o atendimento ao público não é uma tarefa fácil de se encarar, como citado no início.

É por isso que os caixas possuem um treinamento específico para garantir sempre a paciência, simpatia e boa conduta com os clientes do mercado.

