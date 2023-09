Em vídeo, Maiara fala sobre separação de Maraisa em Goiânia

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, surpreendeu os fãs na noite de segunda-feira (11) ao revelar que as artistas irão seguir caminhos’ separados’ a partir de agora. A revelação foi dada durante uma entrevista da dupla ao podcast “Podpah”.

Mas engana-se quem pensa que o rompimento será na área musical. Na realidade, as irmãs, que até então moram juntas em Goiânia, passarão a viver em casas separadas.

“Agora que ela [Maiara] comprou a casa dela lá em Goiânia. Eu estou sem casa agora”, diz Maraisa. “Para de falar isso”, repreende Maiara.

No entanto, mesmo com a aquisição, a dupla garante que a residência também será uma espécie de ‘casa conjunta’ e que as duas seguirão unidas.

“Ela fica brava quando eu falo que é a casa dela porque ela fala que é a nossa casa”, brincou Maraisa.

Veja o vídeo: