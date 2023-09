Família se mobiliza para conseguir exame essencial para adolescente de Anápolis

A família da pequena Yasmin Santos, moradora de Anápolis, precisa de toda ajuda financeira possível para conseguir custear o tratamento da adolescente, que está apenas no começo.

Em contato com o Portal 6, a mãe dela, Priscila, explicou que a filha, de 14 anos, foi diagnosticada por um neurologista com os transtornos do espectro autista (TEA) e de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

“Já tinha anos que eu vinha tentando um especialista, mas não dava certo. Então, com ajuda de amigos, eu consegui pagar este para ela, que é muito bom. Só que agora, a Yasmin vai precisar passar por uma avaliação neurológica, para saber o grau do TEA dela”, detalhou.

Priscila afirmou que a filha já apresenta dificuldades para acompanhar os colegas desde o 1º ano do ensino fundamental, tendo repetido de ano algumas vezes, desde então.

Sendo assim, seria necessário ter um laudo, emitido por um profissional da saúde, para que ela receba acompanhamento de uma professora extra durantes as aulas.

No entanto, a genitora apontou que a situação financeira atual dela não permite a realização da avaliação neurológica, essencial para a emissão desse documento.

“Eu sou mãe solteira e estou morando com a minha mãe, que é diarista. Como eu trabalho de freelancer em buffet e não tenho salário fixo, ela que está me ajudando no momento”, disse.

Dessa forma, a solução que Priscila encontrou foi abrir uma campanha de doações pelo site Vakinha, para arrecadar os R$ 1,8 mil necessários para pagar o exame.

A página pode ser acessada por meio deste link ou pelo ID 4038664, dentro da plataforma online. Para fazer os depósitos, foi disponibilizada a chave PIX [email protected]