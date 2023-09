Idoso é preso após apalpar nádegas de agente de saúde

Um idoso, de 64 anos, deverá enfrentar uma audiência de custódia, ainda nesta terça-feira (12), após ser preso em flagrante, suspeito de importunar sexualmente uma agente de saúde, de 26 anos, em Petrolina.

A situação absurda aconteceu na tarde de segunda-feira (11), por volta das 17h30, e foi denunciada pela própria vítima em uma Companhia Independente de Polícia Militar (PM) do município.

A ação teria sido iniciada após a jovem entrar na propriedade onde o idoso mora, no Setor Central, para buscar possíveis pontos de proliferação de mosquitos.

Quando já estava terminando a vistoria, a profissional foi surpreendida com o homem apalpando as nádegas dela.

Não o bastante, o idoso ainda chegou a demonstrar interesse na profissional e, de quebra, aproveitou para fazer uma proposta absurdamente indecente: ter relações sexuais com ela em troca de dinheiro.

Nervosa com o ocorrido, a agente de saúde se afastou imediatamente do homem, pediu respeito e foi embora do local.

Após a denúncia, e diante do relato da vítima, o delegado Marco Antônio Zenaide Maia Junior da Polícia Civil (PC) determinou que fosse feito a prisão em flagrante do suspeito.