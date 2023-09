Instituto que previu catástrofe no RS aponta volume de chuvas em Anápolis

Em virtude da forte onda de calor que Anápolis tem presenciado nos últimos dias, pode até ser difícil de acreditar que chuvas voltem a marcar os céus da cidade por agora, mas essa é justamente a previsão já para esta semana

A previsão é da MetSul Meteorologia, mesmo instituto que previu as catastróficas precipitações que atingiram com força a região Sul do país, gerando uma situação de calamidade pública.

A MetSul tem a expectativa de que as primeiras pancadas de chuvas cheguem apenas nesta sexta-feira (15), porém de forma branda, com apenas 1.1 mm.

Entretanto, um volume mais considerável poderá ser observado já neste sábado (16), que deve registrar 6.9 mm. Entretanto, após do domingo (17), a próxima semana não deve trazer mais nenhuma precipitação.

A previsão também aponta que o calorão irá acompanhar os anapolinos durante todo esse tempo, e nem mesmo as chuvas devem aliviar esse cenário.

No sábado (16), por exemplo – data com a maior expectativa de chuva – a temperatura poderá alcançar os 34 °C.

Ainda, após esse período, o cenário se torna mais crítico, com os termômetros podendo registrar marcas como 39 °C nas máximas esperadas para o dia 22.

As mínimas se mantém estáveis ao longo da próxima semana, conservando índices entre 20º e 23 °C.