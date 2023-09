Jakson Charles classifica Suender como “fascista” e diz que não teme ser levado ao Conselho de Ética

Após chamar o vereador Policial Federal Suender (PRTB) de fascista, na sessão desta segunda-feira (11), o líder do prefeito na Câmara, vereador Jakson Charles (PSB), diz que não teme ser acionado no Conselho de Ética da Casa.

À Rápidas, Jakson disse que o que ocorreu no Plenário foi uma discussão de parlamentar com parlamentar, portanto com a prerrogativa de imunidade.

De acordo com o vereador, o uso do termo fascista foi para condenar as atitudes que o colega vem tendo, de todas as vezes “jogar as discussões para a população”.

Suender disse que ainda não decidiu se vai acionar o Conselho de Ética, mas que no momento está “mais concentrado em fazer o trabalho de vereador e cuidar da sociedade como vem fazendo”.

A discussão teve início quando o parlamentar da oposição disse que a gestão da Prefeitura de Anápolis e o líder do prefeito na Câmara são de esquerda.

Jakson retrucou afirmando que quem era de esquerda era Suender, pois ele teria apoiado o prefeito Roberto Naves (PP)

“Se o senhor entende que o prefeito Roberto Naves é de esquerda, o senhor também é. O senhor não é esquerda, o senhor é fascista”, disparou.

Depois da briga, a reconciliação

Após a discussão acalorada, Jakson Charles e Suender conversaram normalmente, como se nada tivesse ocorrido anteriormente.

“Um horror. Eles perderam a vergonha”, resumiu um parlamentar à Rápidas.

Pré-candidatura de Adriana Accorsi é lançada em Goiânia

Favorita do PT para disputar a Prefeitura de Goiânia em 2024, a deputada federal Adriana Accorsi lançou nesta segunda-feira (11) a pré-campanha ao Paço Municipal.

A confirmação do nome ocorreu após reunião da parlamentar com a vereadora Kátia Maria, que é presidente estadual do partido.

Caso seja confirmada a candidatura de Accorsi, será a terceira vez consecutiva que ela disputa a Prefeitura de Goiânia. Em 2016 e 2020 a parlamentar conseguiu 6,73% e 13,39% dos votos, respectivamente.

Mauro Rubem não desistiu de ser o nome do PT em 2024

Correndo por fora na disputa interna do PT para disputar a Prefeitura de Goiânia, o deputado estadual Mauro Rubem (PT), lançará na quarta-feira (13) as diretrizes do programa de governo do PT para a capital.

À Rápidas, o parlamentar disse que este evento faz parte da pré-campanha que vem realizando e que será acompanhado por filiados que acompanham o movimento.

Mauro Rubem não é o favorito do PT para disputar o cargo. Os nomes mais cotados são o da deputada estadual Adriana Accorsi e o do ex-reitor da UFG, Edward Madureira.

Santa Casa reconhece atraso e promete pagamento nos próximos dias

Relatos recebidos pela Rápidas mostram que a Santa Casa de Anápolis está lançando o pagamento das férias dos funcionários no holerite, mesmo sem depositar os honorários.

Em nota enviada ao Portal 6, o hospital informou que o pagamento referente ao mês de agosto será realizado nos próximos dias.

Projeto para diminuir casos de racismo nos estádios de futebol em Goiás

Está em tramitação na Assembleia Legislativa (Alego) o projeto de lei que prevê a instalação de câmeras e sistemas de videomonitoramento em locais que abrigam competições esportivas profissionais.

A proposta é do deputado André do Premium (Avante) e pretende aumentar a segurança nos locais, além de diminuir os casos de vandalismo e gestos e atos racistas.

Nota 10

Para o Festival Feira das Minas, que será realizado em 17 de setembro, no Oscar Niemeyer, em Goiânia.

O evento terá a apresentação de artistas locais e nacionais, além de diversas apresentações culturais. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos direto no site da Feira das Minas.

Nota Zero

Para o presidente Lula (PT). Durante a reunião da cúpula do G20, que o Brasil está presidindo, o petista afirmou que não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional (TPI), sediado em Haia.

No entanto, a PEC que formalizou a entrada do Brasil no TPI foi aprovada em 2004, no primeiro governo do atual presidente.