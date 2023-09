UFG em Anápolis – caminhos e possibilidades

Todos aqueles que desejam o desenvolvimento econômico e social de Anápolis sabem da importância de um campus da UFG no município.

Logo que as tratativas para a instalação de um campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) começaram a ser notícia na cidade, recebemos questionamentos sobre a importância de focar os esforços na reestruturação da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e do fortalecimento do Instituto Federal de Goiás (IFG). Ambos, com campus na cidade e formando centenas de pessoas.

A universidade poderia desestabilizar as outras IES? Isso não é verdade. Ao contrário.

Termos um campus da UFG em Anápolis, é mais emprego, novos cursos, concursos, laboratórios e todo um desenvolvimento de pesquisa e extensão que potencializa a cidade, as pessoas que vivem aqui e também as demais instituições de ensino com parcerias importantes. Basta construir o diálogo para não sombrear cursos.

Os primeiros cursos de especialização da UFG na cidade já começaram, e destaca-se aqui o trabalho do deputado estadual Antônio Gomide para essa iniciativa.

O próximo passo é a construção de um campus, com prédio, cursos de graduação, focados em saúde e produtos de saúde, com mestrado e doutorado dialogando com o polo farmoquímico e impulsionando um desenvolvimento inimaginável.

O deputado federal Rubens Otoni tem dialogado com o Ministro da Educação, Camilo Santana, e as notícias são animadoras.

Anápolis é um município estratégico para Goiás e merece recursos e mecanismos que permitam ao nosso povo acesso a graduação pública e de qualidade de forma irrestrita.

Na manhã desta terça-feira (12), tivemos mais um diálogo com a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, o ex-reitor Edward Madureira, o professor Jesiel, vice-reitor, além do deputado federal Rubens Otoni (PT).

A nossa rede de articulação por este bem que é coletivo, só avança.

Portanto, respondo novamente a pergunta do início do texto: a instalação de um campus da UFG na cidade interessa a todos que amam Anápolis, e esse desenho passa pelo fortalecimento da UEG e IFG.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.