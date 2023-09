Valor da passagem de ônibus em Anápolis terá novo reajuste ainda neste ano

Após quase 10 meses desde a primeira reunião de definição, pode estar chegando ao fim o impasse sobre o preço das passagens de ônibus em Anápolis.

Isso ocorre porque uma negociação, entre a empresa Urban e a Prefeitura de Anápolis, está em curso e já tem data para acontecer.

O Portal 6 apurou que haverá uma reunião para debater o tema na próxima sexta-feira (15), conforme publicação no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (11).

O evento reunirá a Agência Reguladora Municipal (ARM) e os representantes da empresa de transportes.

A demanda surge devido a uma determinação feita no contrato administrativo, vigente desde agosto de 2015, no qual consta a possibilidade da Urban requisitar reajustes anuais no valor da tarifa, em todo mês de junho.

Atualmente, a cifra está fixada em R$ 5,50 para pagamento em dinheiro e R$ 4,95 para o cartão da empresa. Em um último anúncio, a expectativa era de um aumento de 35%, levando o preço para R$ 6,71.

Apesar de ajustes pontuais nos últimos anos, a situação do preço da passagem se consagrou como uma das maiores “novelas” do município desde a pandemia da Covid-19 – período crítico da economia em que a Urban teve aumento nos custos, sem adequação nos valores. Desde então, o martelo nunca foi batido de vez.

Um dos pontos sempre ressaltados por Robson Torres, presidente da ARM, é a necessidade de subsídios, sejam eles provenientes do Governo Estadual ou Federal, ou a criação de um “Fundo Municipal do Transporte”, de forma que os reajustes necessários para o pleno funcionamento do serviço não tenham que partir do bolso do usuário do transporte coletivo.

*Colaborou Caio Henrique.