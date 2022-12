Após primeira reunião, preço da passagem de ônibus ainda é dúvida em Anápolis

O valor da tarifa do transporte coletivo de Anápolis em 2023 ainda é uma incógnita. A negociação com a Urban já começou, mas ainda não se sabe se a passagem vai cair ou subir no próximo ano.

O presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM), Robson Torres, lembrou ao Portal 6 que o primeiro encontro com a concessionária ocorreu na última quinta-feira (22). Foram debatidas soluções para evitar um reajuste para cima.

“Estamos avaliando, otimizando o sistema juntamente com representantes da Urban, avaliando sobre a redução de horários e a possível redução da quilometragem como medida para evitar o aumento tarifário”, afirmou.

“Avaliamos também a otimização do sistema através da criação dos miniterminais, cuja sistemática já foi apresentada ao prefeito como solução a evitar o aumento tarifário e até trazer mais celeridade e eficiência”, completou.

O presidente da ARM ainda afirma que o prefeito Roberto Naves (PP) já analisa as medidas que podem até mesmo levar à redução da tarifa.

“O chefe do Executivo já avalia nosso pedido de subsídio ao sistema via criação do Fundo Municipal de Transportes, que mira evitar os aumentos tarifários e quiçá a possível redução tarifária”, pontuou.

Segundo Robson Torres, é possível que já na próxima semana os anapolinos tenham a resposta para o questionamento sobre a tarifa.

Vale lembrar que, após a possibilidade de um aumento no preço da passagem de 35% ter sido anunciado, passando dos atuais R$ 4,95 para R$ 6,71, Roberto afirmou que iria se reunir com a Urban para discutir um corte nos valores.

“Temos reunião [com a Urban] na próxima semana. A ideia é não aumentar, a ideia é baratear. Vamos ver o que que a gente consegue, qual surpresa que nós vamos ter aí para o próximo ano”, afirmou Roberto no dia 01 de dezembro.