SES consegue derrubar cautelar de conselheiro do TCE e mantém seleção de OS para o HUGO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) conseguiu derrubar a liminar expedida por Edson Ferrari, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

Na decisão, Ferrari solicitava a suspensão edital de contratação de Organização Social (OS) para gerir o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

A autorização para seguir com o chamamento público foi conseguida pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

A partir desta quinta-feira (14), às 08h, as OS interessadas em gerir o HUGO poderão entregar os envelopes com as propostas.