Decisão de conselheiro do TCE que trava seleção de OS para o HUGO cria alerta para SES

O sinal de alerta está ligado na Secretaria de Estado de Saúde (SES). A preocupação é por conta da decisão monocrática proferida pelo conselheiro Edson Ferrari, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

O conselheiro suspendeu, de maneira liminar, o edital para a seleção da Organização Social (OS), que irá administrar o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

Ferrari chegou a ouvir o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sérgio Vêncio, mas não acolheu os argumentos do gestor e determinou a suspensão do chamamento. O ato foi sugerido pelo Serviço de Fiscalização da Saúde em Goiás.

Na decisão o conselheiro aponta que a gestão do hospital deve ser do Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo à OS apenas um papel complementar. Atualmente, o estado entra com os recursos e cobra resultados com base na eficiência.

Técnicos ouvidos pela Rápidas disseram que, caso a decisão seja referendada pelo Pleno do Tribunal, pode ser aberta uma jurisprudência para mudança no modelo de contratação e gestão de OS no estado.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) está analisando a decisão.

Até o início deste ano, o HUGO era administrado pela Organização Social Centro Hospitalar de Atenção Emergências Médicas (Instituto Cem).

Vereador de Anápolis dobra aposta na defesa de estelionatário

Após defender Gilberto de Araújo Campos – dentista condenado por se passar por advogado – nas redes sociais, Luzimar Silva (PMN), usou a tribuna da Câmara para reforçar o posicionamento.

Na tribuna, o parlamentar classificou o estelionatário como uma pessoa “íntegra e séria”. O vereador disse que encaminhou mais de 50 pessoas e que Gilberto os ajudou a receber benefícios e aposentadoria.

Articulação em curso para cassar mandato de Gustavo Gayer

Lideranças petistas estão articulando para pedir a cassação do mandato do deputado federal Gustavo Gayer (PL) pela propagação de fake news.

Recentemente, Gayer divulgou um vídeo onde era dito que o presidente Lula (PT) teria travado doações para a cidade de Lajeado (RS), após o ciclone que atingiu a cidade.

À Rápidas, Fabrício Rosa (PT) disse as assinaturas estão sendo colhidas entre os deputados e que o pedido será protocolado na Câmara no dia 05 de outubro.

Amauri Ribeiro volta à Alego com discurso atacando Lula e o PT

No primeiro discurso na Alego após ser alvo de operação da Polícia Federal (PF), o deputado Amauri Ribeiro (UB), voltou atacando a gestão do presidente Lula (PT).

O parlamentar se referiu ao petista como “ex-detento” e “ex-condenado” e afirmou que o presidente “nunca vai deixar de ser ladrão”, assim como “toda a cúpula do PT”.

“Greve” de mais de 200 prefeituras goianas em protesto à queda no FPM

Mais de 200 municípios de Goiás vão parar as atividades não essenciais, nesta quarta-feira (13), em protesto contra a queda do valor transferido pelo Governo Federal por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A paralisação foi convocada pela Federação Goiana de Municípios (FGM) e a Associação Goiana de Municípios (AGM).

Caiado envia à Alego projetos para pagamento de verbas indenizatórias

O governador Ronaldo Caiado (UB) enviou à Alego dois projetos de pagamento de verbas indenizatórias para transporte e alimentação a funcionários do governo.

O primeiro é destinado ao secretariado e assessores diretos Poder Executivo.

Já o segundo é voltado aos titulares das estruturas básica e complementar das unidades administrativas da Procuradoria-Geral do Estado.

Nota 10

Para Central Única das Favelas (CUFA Goiás) pela nova edição da Taça das Favelas, em Goiânia.

Além de promover a integração entre os mais de 2 mil atletas que disputarão o torneio nas categorias masculina e feminina, a competição também pode revelar futuras estrelas do futebol.

Na última edição, realizada em 2022, alguns dos destaques foram chamados para integrar as categorias de base dos times da capital.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia. A sinalização precária nas vias da capital provoca vários acidentes que poderiam ser evitados.

A falta de placas de sinalização e a pintura apagada nas ruas confundem os motoristas e é um potencializador de colisões.