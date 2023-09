Brincar de caça-palavras é um teste ideal para quem busca exercitar as habilidades cognitivas, afinal, tudo que estimula a mente, faz bem para o corpo.

Pensando nisso, o Portal 6 separou para você um teste visual, que precisará ser resolvido em, no máximo, estourando, 15 segundos.

Para vencer, você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, as palavras “MENSAGEM” e “WHATSAPP”. Está preparado? Então o desafio está lançado!

Desafio em dose dupla: encontre “MENSAGEM” e “WHATSAPP” em 15 segundos

E aí, queridos leitores, o que acharam do teste? Muito fácil? Difícil? Conseguiram resolver a questão?

Se você se deu bem neste teste em dose dupla, saiba que está de parabéns, pois sua habilidade de raciocínio é acima da média das demais pessoas.

Para quem não teve tanta sorte assim, tente novamente olhar para o quadro e encontrar as palavras.

Conseguiu agora? Para quem tá com a curiosidade em alta, segue logo abaixo a resposta do nosso teste. Confira:

Gostou desse desafio? Então, aproveite e brinque também com esses outros aqui que separamos para você se testar: