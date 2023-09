Brincar de caça-palavras é um teste ideal para quem busca exercitar as habilidades cognitivas, afinal, tudo que estimula a mente, faz bem para o corpo e é bastante importante manter esse hábito.

Pensando nisso, o Portal 6 separou para você um teste de palavras que precisa ser resolvido em menos de 15 segundos.

Você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, as palavras “AMOR” e “SORTE” no menor tempo possível.

Será se você vai conseguir resolver essa?

Você consegue encontrar “AMOR” e “SORTE” neste caça-palavras em menos de 15 segundos?

E aí, queridos leitores, conseguiram resolver o desafio?

Se você se deu bem neste teste de alta dificuldade, saiba que está de parabéns, pois sua habilidade de raciocínio é acima da média.

Para quem não teve tanta sorte assim, tenta novamente olhar para o quadro e encontrar as palavras.

Caso já queria saber a resposta, se prepara pois aqui está a solução do teste:

Gostou desse desafio? Então, aproveite e brinque também com esses outros aqui que separamos para você se testar: