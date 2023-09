Frente fria traz chuvas intensas para diversos municípios de Goiás; veja a previsão

Ao menos 19 cidades goianas podem receber pancadas de chuvas ainda no final da semana. Segundo a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), em algumas localidades, há chances de registros acima de 10 mm de água nesta sexta-feira (15).

A razão se deve a chegada de uma frente fria que avança pelo Sudeste do país. A expectativa é que as regiões mais afetadas sejam a Sudoeste, com até 15 mm, a Central e a Sul (10 mm). Enquanto isso, as temperaturas seguem altas, com máximas de 32º C, 34º C e 32º C, respectivamente.

As regiões Oeste, Norte e Leste, por sua vez, devem ter sol forte, mas sem chuva. As máximas devem ser de 39º C, exceto no Leste goiano, onde a previsão é de 35º C.

Neste cenário, segundo o Cimehgo, as cidades que devem receber mais chuva são Três Ranchos, com 08 mm, Itumbiara e Jataí, com 07 mm, cada. Em seguida, Luziânia, Catalão, Cristalina, Santa Helena, Davinópolis e Cumari aparecem com 06 mm.

Já Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Iporá, Formosa, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor e Goiandira devem registrar 05 mm.

Por outro lado, municípios como Porangatu, Ceres, Goianésia e Flores de Goiás seguem sem previsão de chuva.