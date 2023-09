Médica perde emprego após segredo vazar e todo o hospital ficar sabendo

Uma médica foi demitida do hospital em que trabalhava, na ala de urgência, após os colegas descobrirem o que ela fazia fora dos horários de plantões.

Jovanna Isabel Ortega vive no México e explicou nas redes sociais que recebeu a carta de demissão inesperadamente e que, no documento, não constava a verdadeira razão pelo desligamento.

Acontece que a mulher ouviu as fofocas nos corredores após os profissionais descobrirem que ela alimentava um perfil na página de conteúdos adultos, OnlyFans.

“O que eu ouvi são rumores, porque tenho uma página no Onlyfans, pela maneira com que me visto, inclusive [recebi] queixas. Mas, por escrito, não chegou nada”, explicou em um vídeo no Facebook.

Apesar da decepção, Jovanna pontuou não estar planejando entrar na Justiça para ser indenizada. Na verdade, o que a médica realmente deseja é ser recontratada.

Inclusive, a plataforma de conteúdos sensuais se posicionou publicamente a favor da profissional.

“Parece incompreensível que uma pessoa seja punida pelo que a pessoa faz na vida privada, como se fosse um crime ou uma justificativa para uma dispensa”, diz o comunicado.

Até o momento, o hospital não se pronunciou a respeito do caso.